روسيا: بحثنا مع الصين طرق التصدي للضغط من الغرب في 2019

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها والصين ناقشتا أسباب وطرق الضغط من قبل الدول الغربية وكيفية التصدي لها في عام 2019.وقالت زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد: "لدينا حوار بناء مع زملائنا الصينيين، وقد ناقشنا هذا الأمر قبل حوالي سنة أو حتى أقل من ذلك، حيث لم يكن الخطاب النقدي بحق الصين قد بدأ بعد، ولكننا توقعنا حدوث ذلك".وأضافت: "لقد سرنا مع زملائنا الصينيين بطريق التجربة الروسية ذاتها والكامنة وراء هذه القضية برمتها إذا جاز التعبير، وهي الرهاب الروسي والاتهامات التي لا أساس لها والحملات الإعلامية واضطهاد وسائل الإعلام الروسية وطرد الدبلوماسيين الروس والإعلاميين".وأشارات زاخارفا إلى أن بلادها والصين بحثتا أيضا الطرق التي يمكن بها مقاومة الدولة الغربية وانتقاداتها وحملاتها ضد موسكو وبكين.