الزراعة تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الليمون غير مبرر، مشيرا إلى أن أسعاره تتراوح بين ١٠ و٢٠ جنيها للكيلو حسب كل منطقة، موضحا أن الإنتاج يكفي السوق المحلية والباقي يتم تصديره للخارج ضمن الموالح.وأضاف "عطا" في تصريحات لـ"الدستور" أن بعض تجار التجزئة يستغلون الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا ويرفعون الأسعار نتيجة الاحتياج لليمون لتقوية جهاز المناعة.وأوضح أن الإقبال على الليمون هو من يرفع الأسعار، مشيرا إلى أن مصر تزرع نحو ٤٠ ألف فدان ليمون، ويصل الإنتاج إلى ٣٠٠ ألف طن سنويا يكفي الاحتياجات.