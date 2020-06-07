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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

122 وفاة و1855 إصابة بكورونا بين الجاليات الفلسطينية

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:29 م
كورونا
كورونا
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم ارتفع إلى 122 وفاة، عقب تسجيل 3 حالات جديدة، واحدة في السعودية، واثنتين في مصر.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بين جالياتنا في العالم ارتفع إلى 1855 إصابة، عقب تسجيل 7 إصابات جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإصابتين في مصر، فيما بلغ عدد حــالات التعافي 1033، منها واحدة في أمريكا و8 في البرازيل، و4 في هولندا.

وأشار التقرير إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أفادت بتسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية لكل من: المواطنة عصمت برهم، (56 عامًا)، والمواطن عبدالوهاب نجم، (79عامًا)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4.

وأفادت السفارة بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 7، تعافت منها حالة واحدة وحالتان وضعهما مستقر، كما تابعت السفارة الوضع الصحي لستة مواطنين في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة سلامتهم جميعًا، كما تتابع السفارة مع وزارة الصحة المصرية كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بحالتي الوفاة الجديدتين.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية بتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن شحتة عبدالرازق سليم لافي، (66 عامًا)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 17، في حين لم تسجل إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 41، تعافى منها 7.

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