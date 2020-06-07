إزالة 1822 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى بنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إنه تمت إزالة 1531 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و291 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وضبط وإزالة 257 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا في الخامس والعشرين من مارس الماضي وحتى اليوم.جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة والتي تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من اتجاه من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد وفق برنامج زمني محدد وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية وتذليل كل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة.يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة.