برلماني يدعو الدولة للتحرك لحجز جرعات مصل كورونا من الهند

المقبل سيبدأ تصنيع لقاح كورونا، لكن أكثرهم واقعية لقاح جامعة أكسفورد مع شركة ألترا الألمانية.



ونوه إلى أنه تم ضخ مصروفات كبيرة لإنتاج مليار جرعة من لقاح اكسفورد لأمريكا وأوروبا فقط، كما عقدوا اتفاقًا هذا الأسبوع مع معهد المصل واللقاح بالهند لمليار جرعة أخرى للدول المتوسطة والفقيرة.

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصوة، عضو مجلس النواب، إن السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لن تكون إلا بتطعيم ولقاح، مشيرًا إلى أن تراجع إصابات الوباء لا يمكن تعميمه على دوال العالم.أضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية صدى البلد أن هناك 100 تجربة على لقاحات كورونا، والصين وروسيا لديهما لقاحان واعدان جدًا.وأشار إلى أن الجميع أعلنوا أن أغسطس