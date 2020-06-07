وزير الخارجية العراقي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره السعودي

تلقّى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، اتصالا هاتفيّا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بمناسبة تسلمه منصب وزير خارجيّة العراق.وأعرب الأمير فيصل عن تهانيه وتمنياته للوزير فؤاد حسين بالتوفيق في أداء مهامّه، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأحد.وأكّد الوزيران، خلال الاتصال، عزمهما على تطوير علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وحرصهما على تحقيق تطلّعات شعبي البلدين.