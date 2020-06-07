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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تتوقع ركودا بـ6.9% في 2020 بسبب كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:12 م
الأزمة الصحية
الأزمة الصحية
وكالات
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تتسبب الأزمة الصحية بركود اقتصادي في البرتغال بنسبة 6،9%، وسيبلغ معدل البطالة 9،6% بحسب توقعات أدرجتها الحكومة في الموازنة الاضافية التي سيقرها مجلس الوزراء الثلاثاء القادم.

وجاء في المرسوم "في 2020 نتوقع انكماشا كبيرا للاقتصاد البرتغالي بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة لاحتوائه".

وأضاف، أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي المقدر ب6،9% بعد نمو ب2،2% في 2019 سيمثل "أهم انكماش يسجل في العقود الماضية".

وبعد انخفاض إجمالي الناتج الداخلي ب2،3% خلال الفصل الأول ستظهر الآثار السلبية لكوفيد-19 على النشاط الاقتصادي "خصوصا في الفصل الثاني من 2020" بحسب الحكومة، وتتوقع الحكومة عودة النمو في 2021 ب4،3%.

وهذا العام ستتراجع الصادرات ب15،4% والاستثمار ب12،2% واستهلاك الاسر ب4،3% وستزداد النفقات العامة ب3،1%.

وترتفع نسبة البطالة إلى 9،6% مقابل 6،5% في 2019 بحسب توقعات تواكب برنامج الاستقرار الذي وضعته الحكومة لمواجهة تداعيات الوباء حتى نهاية العام.

ولا تشمل هذه التوقعات تقديرات العجز العام لعام 2020 ويرتقب أن يكون "ما بين 6 و7%" من إجمالي الناتج الداخلي، كما قال الجمعة وزير المال ماريو سنتينو في حديث لإذاعة "انتينا 1" العامة.

وفي 2019 سجلت البرتغال فائضا في الموازنة ب0،2% من إجمالي الناتج الداخلي في نتيجة تاريخية لبلد اضطر إلى الخضوع لتدابير تقشف قاسية لتجاوز أزمة الدين التي شهدها في 2011.

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