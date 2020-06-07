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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة التعديات على أراضي الدولة بسيوة (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:11 م
التعديات
التعديات
ياسمين شعيب
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قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، حملة موسعة لتنفيذ قراري إزالة بمناطق (الدكرور، الطبطاح) بمساحة 112 متر مربع مباني بمساحة 15 فدان أرض زراعية.

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أنه تم استرداد 90 فدان لـ3 طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لها ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة ليصبح إجمالي ما تم استرداده اليوم 105 فدان أرض ملك الدولة، بحضور رؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية والإدارات التنفيذية المعنية بمركز ومدينة سيوة.

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
التعديات
التعديات
التعديات
التعديات
التعديات
التعديات
التعديات
التعديات
التعديات
التعديات

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