جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل بعد حذف المواد غير المضافة للمجموع





ضوابط امتحانات مواد الثانوية العامة 2020 غير المضافة للمجموع

- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو.



- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو. - يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد ١٢ يوليو.- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم ٢١ يوليو.





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نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل ، عقب حذف المواد الغير مضافة للمجموع، وذلك بعد إعلانه خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عن الإجراءات المتبعة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع، حيث ستكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية "من المنزل" وضوابطها كالآتي: