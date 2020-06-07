«المالية» تصدر تعليمات بشأن حصر المبالغ الزائدة للأقصى للأجور

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 74 لسنة 2020، بشأن لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.خاطبت وزارة المالية جميع الهيئات الموازنية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لموافاة وزير المالية بالبيانات المطلوبة في موعد أقصاه 11 يونيو 2020 حتى يتسنى للجنة أعمال شئونها والعرض على وزير المالية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد التنفيذية، تلافيا لتعرض العاملين المخالفين لهذه التعليمات إلى العقوبات المقررة قانونا.وشددت وزارة المالية على المختصين بضرورة متابعة الهيئات الموازنية، كل فيما يخصه في إرسال البيانات المطلوبة للجنة الخاصة بحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور في موعد أقصاه 11 يونيو 2020.