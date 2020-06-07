اقتصاد السويد يواجه انكماشا رغم عدم فرض إغلاق

على الرغم من اعتماد السويد مقاربة مختلفة عن غالبية الدول التي فرضت إغلاقا لاحتواء كوفيد-19، وعدم توقف العمل في معظم مؤسساتها التجارية، يبدو أن الاقتصاد السويدي لم يسلم من التداعيات السلبية للجائحة.فالسويد قررت عدم إغلاق مقاهيها وحاناتها ومطاعمها خلال جائحة كوفيد-19، كما أبقت غالبية الشركات والمدارس الثانوية مفتوحة، داعية السكان إلى اتّباع توصيات التباعد الاجتماعي والتعقيم، لكن يبدو أن الآمال التي كانت معقودة على نجاح هذه المقاربة في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد قد تبخّرت.ويقول الخبير الاقتصادي في مجموعة "إس إي بي" المصرفية السويدية أولي هولمغرن لوكالة فرانس برس "كما في غالبية دول العالم، سيسجل الاقتصاد السويدي تراجعا قياسيا في الفصل الثاني".ويرجّح هولمجرن انتعاش الاقتصاد السويدي أواخر العام ويقول "نتوقّع أن تستغرق عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقتا طويلا".لكن من باب الإنصاف، يؤكد المسؤولون السويديون، أن الاستراتيجية التي اعتمدت كان هدفها حماية الصحة العامة وليس حماية الاقتصاد على وجه الخصوص.وكانت الاستراتيجية تهدف إلى ضمان صمود المستشفيات في مواجهة تفشي الوباء، كما حماية المسنين والفئات الأكثر ضعفا.نجحت السويد في تحقيق الهدف الأول من استراتيجيتها، لكنها أقرّت بفشلها في الثاني بعد تسجيل أكثر من 75% من وفيات كوفيد-19 في صفوف نزلاء دور رعاية المسنين والذين يتلقون الرعاية في المنزل.