رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اقتصاد السويد يواجه انكماشا رغم عدم فرض إغلاق

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:05 م
اقتصاد السويد
اقتصاد السويد
وكالات
طباعة
على الرغم من اعتماد السويد مقاربة مختلفة عن غالبية الدول التي فرضت إغلاقا لاحتواء كوفيد-19، وعدم توقف العمل في معظم مؤسساتها التجارية، يبدو أن الاقتصاد السويدي لم يسلم من التداعيات السلبية للجائحة.

فالسويد قررت عدم إغلاق مقاهيها وحاناتها ومطاعمها خلال جائحة كوفيد-19، كما أبقت غالبية الشركات والمدارس الثانوية مفتوحة، داعية السكان إلى اتّباع توصيات التباعد الاجتماعي والتعقيم، لكن يبدو أن الآمال التي كانت معقودة على نجاح هذه المقاربة في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد قد تبخّرت.

ويقول الخبير الاقتصادي في مجموعة "إس إي بي" المصرفية السويدية أولي هولمغرن لوكالة فرانس برس "كما في غالبية دول العالم، سيسجل الاقتصاد السويدي تراجعا قياسيا في الفصل الثاني".

ويرجّح هولمجرن انتعاش الاقتصاد السويدي أواخر العام ويقول "نتوقّع أن تستغرق عودة الأوضاع إلى طبيعتها وقتا طويلا".

لكن من باب الإنصاف، يؤكد المسؤولون السويديون، أن الاستراتيجية التي اعتمدت كان هدفها حماية الصحة العامة وليس حماية الاقتصاد على وجه الخصوص.

وكانت الاستراتيجية تهدف إلى ضمان صمود المستشفيات في مواجهة تفشي الوباء، كما حماية المسنين والفئات الأكثر ضعفا.

نجحت السويد في تحقيق الهدف الأول من استراتيجيتها، لكنها أقرّت بفشلها في الثاني بعد تسجيل أكثر من 75% من وفيات كوفيد-19 في صفوف نزلاء دور رعاية المسنين والذين يتلقون الرعاية في المنزل.

موضوعات متعلقة

تأكيد لـ«الدستور».. وزير التعليم يعلن خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية

بدء صرف معاشات يونيو للشريحة الثالثة اليوم

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

أول تعليق من كريم قاسم بعد إصابته بفيروس كورونا

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

15 قرارًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

image description

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

التضامن: 15 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة».. أكبر برنامج دعم في العالم

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

تايلاند تقيم مهرجانًا للموسيقى على الإنترنت بسبب كورونا

«اختفاء مادلين».. الشرطة تتلقى 400 إفادة عن القضية الغامضة

لاعب كرة السلة عبد الرحمن عابد: أتمنى اللعب مع الفريق المصري في الأوليمبياد

سوار إلكتروني لتعقب تحركات لاعبي كرة السلة في ألمانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
المزيد

الثقافة

بروتوكول بين «الناشرين المصريين» ومعمل تحاليل لخدمة الأعضاء

«موسييف» تستعرض الفنون الشعبية الروسية والعالمية على يوتيوب الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة

«مؤمنون بلا حدود» تطرح ترجمة كتاب «ما الإسلام»