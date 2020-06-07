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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:55 م
طلاب ثانوي
طلاب ثانوي
ريم محمود
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حصلت «الدستور» على رابط منصة «ثانوية دوت نت» التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وستقوم بنشر مراجعات ليالي الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي 2020.

وينشر الدستور لينك الدخول لمنصة ثانوية دوت نت للثانوية العامة 2020 لمراجعات ليلة الامتحان هو https:www.thanaweya.net

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك 65 ألفا و600 لجنة، وأن عدد الطلبة بلغ 653 ألفا، بالإضافة للمراقبين والمقدرين والمشرفين والإداريين في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمجلس الوزراء، لإعلان إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد: «تم تعقيم اللجان واشترينا 17 ألف كاشف حراري و33 مليون كمامة لتوزيعها على الطلاب في الامتحانات».

وأوضح أن بكل لجنة 11 طالبا لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة لتهوية الفصول وتعقيمها، ودخول الطلاب 8 صباحا بطابور متباعد بينهم البعض وتعقيم المباني، والكشف عن أجهزة المحمول.

وأشار إلى أنه جارٍ تعقيم لجان السير ومقار التصحيح وقبل دخول اللجان سيتم قياس حرارة الطلاب، وأي طالب لديه إحساس بارتفاع درجة الحرارة سيتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة، ودخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأكد أن الطلاب المرضى الذين سيدخلون الدور الثاني سيأخذون الدرجة الفعلية سواء كانوا في الحجر الصحي أو معزولين للاشتباه في إصابتهم، ولو رسب أحد الطلاب في مادة او 2 له محاولة أخرى.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير 33 مليون كمامة للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة 2020، مشيرا إلى أن تعقيم لجان الصف الثالث الثانوي سيكون أقوى تعقيم على مستوى الجمهورية، كما أكد توفير غطاء أحذية وأيضًا 17 ألف كاشف حرارى.

وأضاف «شوقي» أن وزارة الداخلية ستتولى مهمة تأمين سير السيارات التي تحمل أوراق امتحانات الثانوية العامة، وكذلك كراسات الإجابات لكنترولات التصحيح.

وأكد أنه سيتم تعقيم المدارس قبل دخول الطلاب اللجان وبعد خروجهم، وأن مطبعة الشرطة ستطبع امتحان الثانوية العامة، بالإضافة إلى أنه سيتم تعقيم الأوراق والصناديق قبل تسليمها.

ووجه وزير التعليم رسالة للطلاب، قائلا «اللي خايف وعاوز يأجل يأجل.. حذفنا المواد غير المضافة للمجموع من الجدول، وبعد امتحان كل مادة في ميعاد جدولها هنسلم الطلاب بوكليت للمادة غير المضافة للمجموع وهنستلمهم بالإجابات بعد 20 يوما للتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء».

وأوضح أنه تم حذف المواد غير المضافة للمجموع الصف الثالث الثانوي وهما (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء) من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.

وناشد «شوقي» الطلاب وأولياء الأمور بمنع التجمعات أمام اللجان، مشيرًا إلى أن هذه هي إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا ويجب الالتزام بها.

ولفت إلى أن أي طالب ستكون حرارته عالية في امتحانات الثانوية العامة سيتم نقله في الإسعاف: «حتى وإن كان ارتفاع الحرارة لأسباب لا تتعلق بكورونا»، مشيرا إلى أن أي طالب موجود بمنطقة فيها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات وسيدخل الدور الثاني، مؤكدا أن كل لجنة سيكون فيها مسئول صحي تابع لوزارة الصحة.

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وقال الوزير إن المسموح له بدخول امتحانات الدور الثاني، إذا رسب في بعض المواد سيدخل دورًا آخر، لكن هذا الدور سيكون لمن طبقت عليه الأسباب القهرية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع دخول امتحانات الثانوية العامة 2020 وهم 4 (الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، السماعات)، موضحة أنه سيتم توفير 7 ملايين جوانتي للمعلمين بامتحانات الصف الثالث الثانوي 2020.

وقالت الوزارة فى فيديو بثته على قنوات التلفزيون: «امتحن وأنت مطمئن.. احنا بنحمى ولادنا وبنحمى بلادنا».

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