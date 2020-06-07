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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج سكين من عين مريض بمستشفى رمد طنطا

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:54 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، الأحد، نجاح فريق طبي من قسم طب وجراحة العيون بمستشفي الرمد الجامعي من استخراج نصل سكين من عين مريض يبلغ من العمر 44 عامًا.

وقال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ طب وجراحة العيون، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن طوارئ قسم طب وجراحة العيون استقبل اليوم مريضًا من كفر الشيخ يعانى من تورم شديد في العين واضطراب شديد بالرؤية مع تورم بالملتحمة وتوقف تام بحركة العين منذ 14 يومًا.

أضاف غنيم أنه فور استقبال الحالة، تم التنسيق مع الدكتور مجدى موسي، أستاذ طب وجراحة العيون وتم تشكيل فريق طبى متخصص فى جراحة وتجميل العيون برئاسة الدكتور أشرف الدسوقى، أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس وحدة جراحات الحجاج والدكتور محمود أبوالعطا مدرس مساعد طب وجراحة العين لفحص الحالة.

وأوضح دكتور مجدى موسى أستاذ طب وجراحة العيون، أن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسم غريب بالحجاج، وعلي الفور تم إجراء عملية جراحية استكشافية شديدة الخطورة وتم العثور على (نصل سكين حاد) أبعاده ٦.٥ سم × ٢ سم يخترق المنطقة خلف العين مباشرة، وعلى بعد مليمترات قليلة جدا من العصب البصري وتمت إزالتها بمهارة خلال نصف ساعة بدون إصابة العصب البصري وانقاذ عين المريض الذي يتماثل، الآن، للشفاء التام.
استخراج سكين من عين مريض بمستشفى رمد طنطا
استخراج سكين من عين مريض بمستشفى رمد طنطا

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