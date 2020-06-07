وزير التعليم يعلن عن توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة 2020
الأحد 07/يونيو/2020 - 05:06 م
ريم محمودطباعة
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي عن توفير 33 مليون كمامة للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة 2020، مشيرا إلى أن تعقيم لجان الصف الثالث الثانوي سيكون أقوى تعقيم على مستوى الجمهورية، كما أكد توفير غطاء أحذية وأيضًا 17 ألف كاشف حرارى.
وأضاف أن عدد اللجان حوالى 56 ألفا و600 لجنة، إضافة إلى أن عدد الطلاب 653 ألفا ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين، بالاضافة إلى الكنترول والتقدير، مشيرًا إلى أن صحة الطلاب والمعلمين تهم الوزارة أولًا.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا جدًا حتى تمر امتحانات الثانوية العامة دون خسائر، وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم التهنئة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على النجاح.
وأضاف أن عدد اللجان حوالى 56 ألفا و600 لجنة، إضافة إلى أن عدد الطلاب 653 ألفا ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين، بالاضافة إلى الكنترول والتقدير، مشيرًا إلى أن صحة الطلاب والمعلمين تهم الوزارة أولًا.