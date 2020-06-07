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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلن عن توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة 2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:06 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي عن توفير 33 مليون كمامة للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة 2020، مشيرا إلى أن تعقيم لجان الصف الثالث الثانوي سيكون أقوى تعقيم على مستوى الجمهورية، كما أكد توفير غطاء أحذية وأيضًا 17 ألف كاشف حرارى.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة بذلت جهدا كبيرا جدًا حتى تمر امتحانات الثانوية العامة دون خسائر، وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم التهنئة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على النجاح.

وأضاف  أن عدد اللجان حوالى 56 ألفا و600 لجنة، إضافة إلى أن عدد الطلاب 653 ألفا ومعهم أعداد كبيرة من المشرفين، بالاضافة إلى الكنترول والتقدير، مشيرًا إلى أن صحة الطلاب والمعلمين تهم الوزارة أولًا.

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