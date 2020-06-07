السيسى يوجه بالتوسع فى ميكنة منظومة الضرائب وإنشاء قواعد بيانات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة المالية لتطوير وميكنة منظومة الضرائب، وتسوية المنازعات الضريبية وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني.ووجه السيسي بالتوسع في تطبيق الميكنة، لإنشاء قواعد بيانات دقيقة تدعم مبدأ الحوكمة وصون موارد الدولة.