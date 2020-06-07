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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غادة شلبي تشيد بدور منظمة السياحة العربية

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:03 م
غادة شلبى
غادة شلبى
فاتن غلاب
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أشادت غادة شلبى، نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بالجهود التي تبذلها منظمة السياحة العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة العربية، والتى تمثلت فى قيام فريق عمل إدارة الأزمات بها، منذ بداية الأزمة، بعمل دراسة وتقييم للآثار الحالية والمستقبلية على قطاع السياحة العربية جراء هذه الجائحة، مثمنة ما أصدره فريق عمل إدارة الأزمات من تقارير وتوصيات، مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الإسراع من عودة السياحة في الدول العربية بعد انتهاء الأزمة، وأن من أبرز ما صدر عنها هي توصيات المنظمة العربية للسياحة لما بعد جائحة كورونا والتقرير المشترك بين المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي حول التعامل مع الأزمة، علاوة على مقترح المنظمة العربية لاشتراطات التشغيل للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لما بعد الجائحة وتأثيرها على قطاعي السياحة والسفر عالميا وعربيا.

وأكدت شلبى على الدور الهام الذى تلعبه منظمة السياحة العربية في دعم السياحة في الدول العربية ومساندتها خاصة في أوقات الأزمات، وأن ما صدر عن المنظمة من تقارير وتوصيات خاصة بأزمة كورونا يعتبر بمثابة خطوات استرشادية للعمل على عودة السياحة بعد انتهاء هذه الأزمة، مشيرة إلى التعاون الوثيق والمستمر بين وزارة السياحة والاثار المصرية ومنظمة السياحة العربية، ومؤكدة  أن مصر على استعداد من خلال هذا التعاون للمساهمة بخبراتها في مواجهة الأزمات دعما للسياحة في الدول العربية الشقيقة.

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