المنشآت الفندقية تتلقى خطابًا بإعادة تشغيل المطاعم داخل الفنادق

تلقت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزي، اليوم الأحد، بعض التعديلات على ضوابط إعادة تشغيل الفنادق التي صدرت الشهر الماضي، والتي أقرتها يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.وتضمنت التعديلات حظر الخدمة الذاتية بالبوفيه في مطاعم الفنادق المرخص لها، مع السماح بخدمة البوفيه غير المفتوح، ومع استمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.كما قررت الوزارة السماح باصطحاب طفلين مرافقين فقط، أقل من ١٢ عاما بالغرفة، علاوة على السماح باستقبال رواد من خارج الفندق في مطاعم وصالات الألعاب الرياضية بالفندق مع الالتزام بنسب الإشغال المقررة، وباقي الضوابط المعتمدة سابقا في هذا الشأن واستمرار حظر استخدام النوادي الصحية.كما قررت الوزارة إلزام الفنادق بتعقيم الغرفة وتهويتها لمدة ١٢ ساعة بين تسكين كل نزيل وأخر، وكذا تطبيق الحجر الصحي على العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية، قبل المغادرة بغرض الإجازة الاعتيادية وعند العودة لاستلام العمل بالمدن السياحية، مع إخطار إدارة الفندق عن أي حالة إصابة أو اشتباه في إصابة بفيروس كورونا المستجد، لوزارة الصحة والسكان.