العراق: تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 282 حالة للشفاء ووفاة ٢٨ آخرين بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة، في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) إنه تم فحص 8609 نماذج في كافة المختبرات المختصة بالعراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣)".أضافت أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: ٢٦٥، الكرخ: ٢٤٣، مدينة الطب: ٩٧، النجف: ٢٨، البصرة: ١٢١، السليمانية: ٩١، اربيل: ٣٩، دهوك: ٣، كربلاء: ٢٨، واسط: ٩٧، كركوك: ٣، ديالى: ١بابل: ٤٣، ميسان: ٣٩، الديوانية: ٤٠، ذي قار: ٦٨، المثنى: ١٢، صلاح الدين: ٢٥، الانبار: ٢٢، نينوى: ٣".وأشارت إلى تماثل ٢٨٢ حالة للشفاء: بغداد الرصافة: ١٨٩، الكرخ: ٤٠، مدينة الطب: ٨، النجف: ٢، البصرة: ١٥، كربلاء: ١، ديالى: ١، واسط: ٢، نينوى: ٢٠، ميسان: ٤".وتابعت أن مجموع الوفيات بلغ ٢٨ حالة في بغداد الرصافة: ٩، الكرخ: ٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ١، السليمانية: ٥، كركوك: ١، واسط: ١، الديوانية: ١، البصرة: ١، ميسان: ١، بابل: ١".واكدت الوزارة أن مجموع الإصابات ١٢٣٦٦، في حين بلغ مجموع حالات الشفاء ٥١٨٦، والراقدين الكلي: ٦٨٣٤، الراقدين في العناية المركزة: ٦٩، مجموع الوفيات: ٣٤٦".