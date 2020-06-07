حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية بالمنوفية

أعلن أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عن إصدار اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بعمل حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لنقل الخبرات بين الإدارات التعليمية.وأشار سويد، إلى أن قرار تكليف محافظ المنوفية يشمل: ثريا منصور، مديرًا لإدارة شبين الكوم التعليمية، ويسري عمر، مديرًا لإدارة أشمون التعليمية، ومروان منصور، مديرًا لإدارة منوف التعليمية، ومحمد صحصاح، مديرًا لإدارة الباجور التعليمية، وباسم خميس، مديرًا لإدارة تلا التعليمية، وصلاح شاكر، مديرًا لإدارة سرس التعليمية، وعبد المرضي فودة، مديرًا لإدارة الشهداء التعليمية، وجمال أمين، مديرًا لإدارة قويسنا التعليمية، وحمدي الخطيب، مديرًا لإدارة بركة السبع التعليمية.