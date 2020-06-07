نائب محافظ بنى سويف يتفقد مستشفيات الواسطى (صور)

قام بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، اليوم الأحد، بجولة ميدانية بمركز ومدينة الواسطي، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المرافق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية، وتوافر المستلزمات والأدوية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.يأتى ذلك ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.واستهل نائب المحافظ زيارته بالمستشفى المركزي متفقدا عددًا من الأقسام الطبية، والتي شملت الاستقبال والغسيل الكلوي ومخزن الأدوية والمعمل والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن الاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية والتمريض، وذلك بجانب تفقده لسير العمل الوحدة الصحية بقرية إطواب.وتفقد نائب محافظ بنى سويف موقف السيارات بالمدينة لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية والأماكن العامة باعتبارها من الضروريات في الوقت الحالي، والتي لن يُسمح بالتهاون فيها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن تجنب عقوبة مخالفة ارتدائها تنفيذا لقرارات الحكومة في هذا الشأن.واستكمل نائب المحافظ جولته بزيارة بعض المنشآت الحكومية التي تؤدي خدمات جماهيرية، حيث تفقد مكتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مشددًا على أهمية التزام العاملين والمترددين بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنظيم عملية الدخول والخروج، تجنبًا لأية تكدس أو زحام أثناء تلقى تلك الخدمات الجماهيرية التي تشهد إقبالًا من المواطنين.فيما اختتم نائب المحافظ الجولة بزيارة مبنى ديوان عام الوحدة المحلية، لمتابعة سير منظومة العمل بالوحدة، والتأكد من التزام العاملين المتواجدين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وأعمال النظافة والتعقيم لأقسام وإدارات الوحدة المحلية.