المنوفية: 3019 محضر إشغال و23 ألف إزالة فورية خلال شهرين

أكد العميد صلاح مشعال رئيس قسم شرطة المرافق بالمنوفية، أنه تم شن حملات موسعة ودوريات لرفع وإزالة الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة، أسفرت عن تحرير محضر 3019 إشغال طريق، و5248 حالة ضبط، و23393 إزالة فورية للإشغالات خلال الفترة من أول مايو 2020 وحتى الآن.فضلا عن قيام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعمل دوريات يومية لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسة لمدن المحافظة أسفرت عن تحرير 43 محضر إلقاء قمامة أمام المنازل، و85 محضرإلقاء قمامة أمام المحلات، و61 محضر تجميع قمامة بالشوارع والميادين بغير الأماكن المخصصة لذلك.هذا وقد أشار مشعال بأنه يتم متابعة حالات إقامة أى مبان جديدة بمدن المحافظة والإخطار عنها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين واستكمالًا للإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة السبل لمنع الازدحام والأختلاط لتجنب انتقال العدوى.هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي استمرار تكثيف الحملات وبذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري وصحة المواطنين.