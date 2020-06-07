العثور على جثة متغيب بترعة «سندسيس» فى الغربية

عثر أهالي مركز المحلة بالغربية، اليوم الأحد، على جثة شخص في العقد الرابع من عمره غارقًا في مياه ترعة "سندسيس"، ونقلت الجثة إلى مستشفى المحلة العام وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مأمور مركز المحلة بالعثور على جثة متحللة غارقة بترعة سندسيس لشخص في العقد الرابع من عمره، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد. ص. د" 44 عاما، متغيب عن المنزل ومقيم بسمنود، بعد العثور على ما يثبت هويته في ملابسه.على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة، ووضعها تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول أسباب وملابسات الوفاة.