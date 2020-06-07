8 نصائح هامة لأسر مصابى كورونا المقيمين معهم بالمنزل

قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، 8 نصائح هامة لأسر مرضى فيروس كورونا المقيمين مع المصاب فى العزل المنزلي لمنع انتقال العدوى لهم.وجاءت النصائح كالآتي:‫١- على باقي أفراد الأسرة، إن أمكن، الإقامة في منزل ثاني غير مكان إقامة المريض.‬‫٢- في حالة عدم توفر مكان إقامة ثاني فعليهم الإقامة في غرفة منفصلة عن المريض والبقاء في المنزل طوال فترة العزل. ‬‫٣- في حالة عدم وجود مساحة كافية أو غرف كافية في المنزل، فعليهم الابتعاد عن المريض بمسافة مترين على الأقل في جميع الأوقات، خصوصا كبار السن والحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.‬‫٤- على باقي أفراد البيت تجنب لمس الوجه قدر الإمكان، وغسل الأيدي جيدا وباستمرار بالمياه والصابون لمدة ٢٠ ثانية أو بالكحول والاهتمام بالنظافة الشخصية.‬‫٥- ارتداء الماسك في حال أي تعامل مع المريض. ‬‫٦- لو يقيم في نفس البيت شخص من كبار السن أو شخص يعاني من أي مرض مزمن فلا بد من أخذ احتياطات مكثفة، وأن تكون له أدواته الشخصية الخاصة به مثل الفوطة وملاية السرير وأدوات الأكل وغيرهم.‬‫٧- على جميع أفراد المنزل التعامل مع الموضوع بجدية وعدم التهاون حتى يتجنبوا نقل العدوى. ‬‫٨- ينصح بعدم استقبال أي زوار في البيت طوال فترة العزل.‬