«الجارديان» تسلط الضوء على مبادرة السيسى لإنهاء الأزمة الليبية

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم، الضوء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الأزمة في ليبيا، مشيرة إلى دعوة السيسي لوقف إطلاق النار بدءًا من غد الإثنين، وتمهيد الطريق للانتخابات، وكذلك دعوته إلى إجراء محادثات سلام في جنيف وخروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.واعتبرت الصحيفة البريطانية أن ليبيا انزلقت إلى حرب أهلية بعد الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011. ولديها أكثر من خمس سنوات برلمانات وحكومات متنافسة في الشرق والغرب.وأشارت الصحيفة إلى مطالب القوى الغربية الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على عدم استغلال قوتها العسكرية من خلال الدخول إلى الشرق، والمطالبات بضرورة استئناف محادثات السلام بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وهو ما يؤكد دعم الدول الغربية لمبادرة "السيسي".وتابعت: "قد فشلت محاولات عديدة سابقة لإبرام الهدنة والعودة إلى المفاوضات، على الرغم من أن الأمم المتحدة قد بدأت في إجراء محادثات منفصلة مع كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة".