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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف بناء مخالف فى حى الأربعين بالسويس (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:22 م
بناء مخالف في حي
بناء مخالف في حي الأربعين
كريم انور
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نفذ حى الأربعين بمحافظة السويس، ظهر اليوم الأحد، بالتنسيق مع قسم شرطة الأربعين، قرار إيقاف محاولة بناء مخالف بالتعدي على أملاك الدولة.

وتمكنت الحملة التي ترأسها العميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الأربعين، من وقف أعمال البناء بشارع السادات خلف مجمع المدارس وتم إزالة المخالفات وإحالة الواقعة والمخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، أكد خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام محافظة السويس، أنه سيتم إيقاف إصدار تراخيص البناء، ووقف الأعمال الجارية، لحين مراجعة الاشتراطات البنائية والحماية المدنية، والتأكد من وجود جراجات للسيارات بهذه المباني، مع استمرار أعمال البناء والتراخيص للمشروعات التنموية الخاصة بالدولة والمشروعات القومية.

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