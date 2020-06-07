السيسي يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي تطورات القضية الليبية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول التباحث حول تطورات القضية الليبية في ضوء المستجدات الأخيرة.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الايطالي حرص خلال الاتصال على تبادل وجهات النظر مع الرئيس عقب إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة" تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا.