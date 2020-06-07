محمد عز يوجه رسالة لمتابعيه بمناسبة عيد ميلاده (صورة)
الأحد 07/يونيو/2020 - 03:41 م
ياسمين عباسطباعة
نشر الفنان محمد عز صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق محمد عز على الصورة، قائلا: "في يوم ميلادى بشكر ربنا على نعمه الكتير قوى عليا الحمد لله رب العالمين، وعلي نعمته العظيمة اللي هي محبة الناس".
وتابع: "أشكر كل حد كلمنى أو كتبلي كلمة فرحتنى أو بعتلي رسالة، ويارب يديم عليا نعمه، وأسف لو مقدرتش أرد على حاجة"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه يهنئوه بعيد ميلاده.
وظهر الفنان محمد عز ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومها نصار وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. شاهد
وعلق محمد عز على الصورة، قائلا: "في يوم ميلادى بشكر ربنا على نعمه الكتير قوى عليا الحمد لله رب العالمين، وعلي نعمته العظيمة اللي هي محبة الناس".
وتابع: "أشكر كل حد كلمنى أو كتبلي كلمة فرحتنى أو بعتلي رسالة، ويارب يديم عليا نعمه، وأسف لو مقدرتش أرد على حاجة"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه يهنئوه بعيد ميلاده.
وظهر الفنان محمد عز ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومها نصار وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. شاهد