مؤشر البحرين العام يغلق منخفضًا بـ 3.49 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأحد، عند مستوى 1،269.85 بانخفاض وقدره 3.49 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 585.11 بارتفاع وقدره 5.22 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن كمية الأسهـم المتداولة اليوم بلغت ستة ملايين و237 ألفا و603 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 698 ألفا و497 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.وأضافت أن نشاط المستثمرين في التداول تركز على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 35.03% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.