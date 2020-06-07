المنامة وواشنطن تبحثان سبل تعزيز العمل المشترك
الأحد 07/يونيو/2020 - 03:38 م
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين جستن سيبريل، العلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
واستعرض الجانبان- خلال لقائهما بمكتب وزير الخارجية البحريني، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الجانبان- خلال لقائهما بمكتب وزير الخارجية البحريني، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.