المنامة وواشنطن تبحثان سبل تعزيز العمل المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين جستن سيبريل، العلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.واستعرض الجانبان- خلال لقائهما بمكتب وزير الخارجية البحريني، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.