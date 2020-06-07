لتقوية المناعة.. أغذية بديلة لـ«الزنك»

كشف الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة، أن هناك نقص كبير في أدوية فيتامين سي وأدوية الزنك والبنادول الأزرق بسبب بروتوكولات علاج كورونا المتداولة.وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز بدائل الزنك:-تعتبر اللحوم مصدرًا مهم للزنك، ومن أهمها اللحوم الحمراء.حيث إن كل 100 جرام من اللحم المفروم يحتوي على 4.8 ملغرام من الزنك، وهو ما يعادل 43% من الحصة اليومية الموصى بها من هذا المعدن.-100 مليجرام من جنين القمح المحمص تحتوى على 17 ملجم زنك.- كل 100 مليجرام من كبد العجل تمنحك 12 ملجم من الزنك، ويمكنك تناول الكبد مقلية أو على البخار مع الأعشاب والبصل.- يحتوي كوب شرائح المشمش الطازج يحتوي على 31 ملليغرام من الزنك. والمجفف على 0.50 منه.- كوب من مكعبات الافوكادو يحتوي على 95 ملليغرام من الزنك.- يحتوى الموز على 0.21 ملليغرام من الزنك.- البقوليات بمختلف أنواعها تعتبر غنية بالزنك، إذ أن 100 غرام من العدس المطبوخ يحتوي على 12% من الحصة اليومية الموصى بها من الزنك.