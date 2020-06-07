إصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نزلة بياض العرب بدائرة محافظة بني سويف.وانتقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم محمد عبدالله سالم 32 سنة، سباك مصابا بكسر بالقدم اليسري، فتوح محمد هاشم 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن محمد أبو سيف 35 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن عبدالوهاب حسن 43 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرفة، وجميعهم مقيمون بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.