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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسة النفط الليبية تؤكد عودة الإنتاج بحقل الشرارة

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:27 م
مؤسسة النفط الليبية
مؤسسة النفط الليبية
وكالات
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أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان اليوم الأحد استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد.

كان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز أمس السبت أن الإنتاج يعود تدريجيا عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا لأكثر من أربعة أشهر.

يأتي استئناف الإنتاج بالحقل عقب تراجع سريع للقوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز بشرق البلاد والذي أغلق حلفاؤه حقول نفط وموانئ منذ يناير، مما أوقف معظم إنتاج ليبيا وحجب إيرادات بمليارات الدولارات.

وقالت مؤسسة النفط اليوم إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".

ولم تكشف المؤسسة عن تفاصيل بشأن المفاوضات.

كان حرس المنشآت النفطية قال إن الصمام الذي جرى إغلاقه على خط الأنابيب الواصل بين الشرارة وميناء الزاوية النفطي في الشمال قد أعيد فتحه يوم الجمعة.

وقال الحرس في بيان إن النفط المتدفق من الشرارة وصل إلى ميناء الزاوية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج في حقل الشرارة سيبدأ بقدرة تبلغ 30 ألف برميل يوميا، مضيفة أن من المتوقع عودة الإنتاج إلى الطاقة الكاملة خلال 90 يوما.

تدير مؤسسة النفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية، وكانت قد أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الحقل في يناير كانون الثاني.

وقالت المؤسسة إن الحصار الذي فرض على مرافق النفط الليبية واستمر 142 يوما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 5.3 مليار دولار.

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