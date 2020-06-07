«المستلزمات الطبية»: تكالب المواطنين أدى لظهور المصانع المخالفة

قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن تكالب المواطنين على الكمامات ساهم في تشجيع مصانع بير السلم المنتشرة على تصنيع كمامات بإعادة التدوير وإضافة بعض الكيماويات المضرة، مشددًا على أن الكمامة الطبية تستخدم في المجال الطبي ومع المخالطين لمصابي كورونا، ومع ضعاف المناعة فقط، بينما المواطن العادي الذي يتخذ الاحتياطات للوقاية من كورونا عليه ارتداء الكمامة القماش.وناشد الدكتور شريف عزت، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على فضائية النيل للأخبار، اليوم الأحد، المواطنين بالابتعاد عن ارتداء الكمامات الطبية المخصصة للأطباء، موضحًا أن تكالب المواطنين على شرائها أدى لارتفاع في أسعار خامات تصنيعها.وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إلى أن الكمامة الطبية تكون مضرة للمواطنين لكونها يجب ارتداؤها 4 ساعات فقط، وبعد 4 ساعات يحدث تكاثف للملوثات والجراثيم داخل الكمامة وتصبح مضره للوجه والصدر.وشدد على أن كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أكبر مراكز الأبحاث بها أكدت أن الكمامة القماشة مناسبة جدًا للمواطنين، منوهًا بأن وزارة الصناعة أصدرت مواصفات واشتراطات خاصة لتصنيع الكمامة القماش، ومن لم يستطيع شراءها يمكن تصنيعها في المنزل بقطعة "قماش من تي شيرت قديم طبقتين يتوسطهم طبقة كلينكس".