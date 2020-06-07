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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«6 أكتوبر» تؤكد استمرار التعامل على أراضي الحزام الأخضر

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:23 م
شريف الشربيني
شريف الشربيني
علا العلاف
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أكد المهندس شريف الشرببيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار التعامل على أراضي الحزام الأخضر بالمدينة، في ضوء تنفيذ الحكم الصادر في الدعاوى بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 21 يناير 2020 للأراضي السابق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر.

وكشف الشربيني، عن ضوابط وألية التعامل على الحالات التي أثبتت الجدية بالنشاط الأصلي (الزراعي)، شريطة تقديم مستندات إثبات الجدية والتي تحددها الجهة الإدارية ممثلة في الجهاز، بالإضافة إلى استمرار التعامل على الحالات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة بقراره 103 لسنة 2017.

وأشار رئيس جهاز 6 أكتوبر، إلى استمرار التعامل على الحالات التي سبق وأن قامت بتقديم طلبات التقنين بنشاط سكني قبل صدور الحكم واستكمال باقي الإجراءات واستخراج التراخيص وكافة الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أنه لابد الحضور إلى مقر جهاز المدينة مع إحضار رفع مساحي من جهة معتمدة ومراجعة الجهاز في المستندات المطلوبة لإثبات الجدية.

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