ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالشرقية إلى 187

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، خروج ٢٧ حالات شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.وتم اليوم خروج حالات شفاء للمرة الأولى من ثلاث مستشفيات منهم ٩ حالات من مستشفى السعديين، و١٠ من ههيا، وحالة من مستشفى الصوفية المركزي، هذا بجانب ٤ حالات من مستشفى العزل بفاقوس، و٤ حالات من مستشفى الصدر، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٨٧ حالة بالمحافظة حتى الآن منهم ١٠٦ حالة بعزل الزقازيق، ١٧ حالات بالصدر، ٢٦ بعزل فاقوس، ٣ بحميات الزقازيق، ٦ بمستشفي كفر صقر، ٧ بمستشفى الإبراهيمية، ٢ بحميات فاقوس، ٩ بمستشفى السعديين، و١٠ بمستشفى ههيا المركزي، وحالة بالصوفية.وعبرت المستشفيات عن فرحتها بتمام الشفاء للمرضي كل بطريقته، حيث قامت أحدهم باصطفاف الجيش الأبيض وعمل ممر لخروج الحالات، وأخرى بتوزيع باقات من الورود، في جو من السعادة والفرحة والسرور، ووسط تصفيق حار، وزغاريد من الفرق الطبية.وأوضح "مسعود" بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.