صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 60 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 8ر0 بالمائة عند 7268 نقطة (+ 60 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4ر4 مليار ريال.وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بأكثر من 1 بالمائة عند 10ر89 ريال و70ر58 ريال على التوالي.وارتفع سهم "نادك" بأكثر من 9 بالمائة عند 20ر28 ريال، مواصلا صعوده لسادس جلسة على التوالي، ومسجلا أعلى إغلاق في نحو عامين.في المقابل، تراجع سهم "البحر الأحمر" بأكثر من 1 بالمائة عند 88ر11 ريال.