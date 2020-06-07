ألمانيا: من يصاب بكورونا فى «إجازته» بالخارج لا ينتظر منا إعادته

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، إن من يصاب بفيروس كورونا أثناء العطلة الصيفية خارج ألمانيا لا يتوقع منا إعادته إلى بلاده.وأكد الوزير الألماني، في تصريح اليوم، أن الحكومة الألمانية لن ترسل طائرات الصيف المقبل مرة أخرى لإعادة السياح الألمان من أماكن تواجدهم، مضيفا: "بالطبع ستكون الخدمات القنصلية للسفارات الألمانية متفاعلة مع رعاياها، ولكن في حالة الطوارئ فقط".يشار إلى أن ألمانيا كانت قد قامت بإعادة نحو 140 ألفا من مواطنيها حول العالم.