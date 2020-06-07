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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: ضخ 50 مليار جنيه لتطوير البنية المعلوماتية في عامين

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:14 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن الدولة المصرية ضخت استثمارات كبيرة في قطاع البنية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات تقارب الـ50 مليار جنيه، آخر عامين فقط، في إطار جهود تحقيق الرقمنة والتحول نحو ميكنة الخدمات ورفع كفاءتها.

وأوضحت السعيد، في تصريحات لها، أن مشروعات البنية المعلوماتية تنوعت بين تدشين قواعد بيانات مختلفة أو تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية المميكنة مثل خدمات المرور والتوثيق والأحوال المدنية، إلى جانب خدمات المحليات اليومية، أيضًا تم ضخ استثمارات ضخمة في تطوير منظومة التعليم التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الآليات المميكنة سواء في التعلم عن بعد أو في إجراء الإمتحانات إلكترونيًا.

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