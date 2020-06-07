نشر 60 بوابة تعقيم ذاتى بكليات ومستشفيات جامعة المنصورة

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة قامت بتوزيع وتشغيل بوابات التعقيم الذاتي الإلكترونية على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية، وتوزيع 60 بوابة تعقيم ذاتي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتصنيع بوابات التعقيم.وأضاف عبدالباسط أنه تم نشر البوابات حسب نشاط كل مكان بما يتناسب مع أعداد المترددين، كما تم توزيع وتشغيل بوابات التعقيم التي تسلمتها الجامعة من وزارة التعليم العالي لتطبيق خطة الإجراءات الاحترازية في إطار توجهات الدولة بكل قطاعاتها بتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا ودعم كل الإجراءات الاحترازية لمقاومة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد التزامًا بتطبيق جميع بروتوكولات مكافحة العدوى الواردة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتي من بينها عمل تعقيم ذاتي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والأشخاص المترددين على الكليات والمستشفيات والمراكز الطبية لتقليل خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.