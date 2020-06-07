إخلاء سبيل 4 بينهم إمام مسجد لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية بالمنيا

قررت نيابة شمال المنيا، إخلاء سبيل 4 أشخاص بينهم أمام مسجد لقيامهم بأداء الصلاة داخل أحد المساجد بمركز العدوة، ومخالفتهم قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بمنع الصلاة داخل المساجد تطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.وكان إمام المسجد قام بأداء الصلاة داخل أحد المساجد بمدينة العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا وبرفقته 3 مصلين آخرين، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وتم القبض عليهم، وتحرير محضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم وقررت إخلاء سبيلهم.يذكر أن الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، عقد اجتماعا مع مع رؤساء الأقسام الدعوية بالمديرية، وبحضور مدير الدعوة الشيخ حسانين عبد الحكم قرر خلاله تشكيل لجان مرورية وفرق تفتيش من المديرية والإدارات الفرعية للتفتيش والتوجيه والمتابعة لبيان مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات.وأكد "عبد الرازق" على عدم السماح بفتح المساجد لأي سبب من الأسباب وفق التعليمات بهذا الشأن والالتزام فقط بما ورد من تعليمات سابقة لحين ورود تعليمات آخرى ويتحمل الجميع مسئولية المخالفة للتعليمات.