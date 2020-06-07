إضاءة قباب مقابر الأسرة العلوية بـ«الإمام الشافعي»

أضاءت الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع منطقة آثار الإمام الشافعي، قباب مقابر الأسرة العلوية الأثرية الموجودة بالمنطقة، في إطار مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة.وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان، إن القباب يبلغ عددها 7، وتتنوع ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، مشيرا إلى أنه جار إعداد عدد من الدراسات تمهيدا لطرح مشروع متكامل لترميم مقابر الأسرة العلوية.جدير بالذكر أن هذه المقابر والمعروفة باسم "حوش الباشا" تقع بمنطقة الإمام الشافعي، وقام ببنائها محمد علي كمدفن له ولعائلته في عام 1816، ولكنه لم يدفن بها ودفن بمسجده بالقلعة.