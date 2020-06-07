5 دول ستسير رحلات سياحية لمصر بعد فتح الطيران

كشف علي عقدة، عضو غرفة شركات السياحة، أن أولى الدول التي سيقدم مواطنيها إلى مصر للسياحة هي أوكرانيا، كازاخستان، تشيكوسلوفاكيا، والتشيك، بعدها دول أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا، موضحا أن هناك عددًا من منظمي الرحلات الأجنبية أعلنوا تسيير رحلاتهم بداية من منتصف يوليو المقبل، بعد أن تبدأ في تشغيل رحلات داخلية بين الدول الأوروبية وبعضها.اوقال عقدة لـ"الدستور"، إن مصر، حتى الآن، لم تضع مواعيدا لاستقبال الرحلات الخارجية، لكن منظمي الرحلات الأجنبية الكبرى وضعوا ضوابط واشتراطات للفنادق التي سيتم التعامل معها، على رأسها شركة "تيوى" الألمانية، فيما يتعلق بالتطهير والتعقيم واستخدام الاشتراطات الصحية في التعامل مع السائحين، موضحًا أن هناك تعطش من كافة الدول السياحية بالعالم لاستقبال السائحين وتشغيل القطاع السياحي الخاص بها.وتابع عضو غرفة شركات السياحة، أن ما سيميز أي مقصد سياحي عن الآخر خلال الفترة المقبلة هو تطبيقة لاشتراطات السلامة الصحية في المرافق سواء المطارات أو الفنادق أو توفير مستشفيات بجوار الفنادق لاستقبال أي حالات تصاب بعدوى فيروس كورونا، وكيفية التعامل الآمن مع الوافدين.