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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تنقلات الوحدات المحلية بدمياط

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:04 م
منال عوض
منال عوض
حسام فهمي
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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٠، يتضمن حركة تنقلات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، وذلك عملًا بمبدأ تبادل الخبرات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن وكذلك مواكبة احتياجات المرحلة الحالية، حيث جاء ذلك القرار كالتالى:

بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تكليف عبد الخالق عوض فرج نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لشئون القرى، ومحمد مكرم الشبراوى نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط قطاع شمال، وروضة منير محمود عبد الكريم للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية قطاع جنوب

الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور
تكليف فايزة عبد الهادي فودة للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لشئون المدينة، َمحمود عبد الرازق مرعى للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد
تكليف إيمان يوسف الغبارى للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لشئون المدينة، ويحيى الشربينى القناوى للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ
تكليف ياقوت أحمد محمد ورد للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لشئون المدينة، َمحمد عبد الموجود البساطى للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لشئون القرى،وأمانى أحمد الألفى إسماعيل للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لشئون البيئة، َعابد محمود حامد رزق للعمل سكرتير للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا
تكليف هشام المتولى ناصف للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية، وسناء محمد عثمان المناوى للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

الوحدة المحلية لمدينة رأس البر
تكليف وليد محمد عيسى الشهاوى للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لشئون المدينة، وعلى محمد البيومى للعمل نائب ثانى لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لشئون النظافة والاشغالات وأعمال التجميل،َمحروس عبد الهادي للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومحمد أحمد البحيرى بالإشراف على منطقة الامتداد العمراني برأس البر.

الوحدة المحلية لمدينة الروضة
تكليف أحمد العدل المرسى الديب للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة لشئون البيئة، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو ليلة للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة.

الوحدة المحلية لمدينة السرو
تكليف عصمت محمد الأطرش للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، والسيد عبد الغنى إسماعيل جوهر للعمل سكرتير للوحدة المحلية لمدينة السرو.

تاسعًا الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب
تكليف حسن البيومى الجميلى للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب.

الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج
تكليف غاده محسن غنام للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، وعودة مهند مأمون عثمان سالم إلى جهة عمله الأصلية.

ووجهت الدكتورة منال عوض الى جميع المكلفين بتلك المهام بالعمل على تكاتف الجهود والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المناطق وتطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية.

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