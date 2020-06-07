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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل إجراءات جامعة القناة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:04 م
جامعة القناة
جامعة القناة
مصطفى دياب
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قالت الدكتورة ماجده هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بجامعة القناة، تستعد كلية التربية لاستقبال 1028 طالبا داخل 8 مدرجات لـ19 شعبة.

وتفقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقة الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية، نموذج للجان بكلية التربية بتطبيق مسافات التباعد مترين من جميع الاتجاهات وسط إجراءات احترازية مشدده من التعقييم والتهوية.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ضرورة تواجد رؤساء لجان المراقبة والمشرفين والمراقبيين والملاحظين قبل بدء الامتحان بنصف ساعة، مع التشديد علي الطلاب بعدم اصطحاب أي مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل اللجان إلامتحانية.

وتابع: "كما يتم تسليم الهواتف المحمولة إلى رئيس اللجنة قبل بداية الامتحان مع التأكد من هوية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي قبل التوقيع في كشوف الحضور، ويبدأ توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب في الدقيقة الأولى من بداية الامتحان، وعلى رئيس لجنة المراقبة التأكد من كتابة الطالب لبياناته على كراسة الإجابة قبل استلامها منه".

،فيما يخص الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا باللجان الامتحانية، وجه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب المراقبيين وأعضاء هيئة التدريس بالالتزام بارتداء قناع وجه وقفازات داخل القاعات، ويوقع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص ويراعى انصراف الطلاب بتسلسل ودون تدافع أو تزاحم، كما يغادروا الحرم الجامعي فور انتهاء الامتحانات ولا يسمح بالتجمعات.

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