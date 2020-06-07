سلبية عينة مدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية

أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة سلبية العينة الأولى الخاصة به، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة بشكل كبير بعد البدء في تناول بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا.وطالب "ناجى" المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وأسرهم من الإصابة بالفيروس.وأعلنت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة - في وقت سابق- عن تعافي وخروج حالتين من الممرضات ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 6 حالات شفاء.وأكد الدكتور أمير عادل مسئول ملف حالات الإصابة بكورونا بالمستشفى أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة - حتى الآن- ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 6 حالات.