«مكافحة الإدمان»: علاج 45 ألف مريض خلال 5 أشهر (فيديو)

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن 92% من الذين تقدموا لعلاج الإدمان ذكور، و8% من الإناث، لافتًا إلى أن هذه الأرقام بالمقارنة مع السنوات السابقة هو رقم ليس بقليل.ونوه "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، بأن نسبة تقدم الإناث للعلاج من الإدمان فى السنوات السابقة حوالى 1.5% من إجمالى المتقدمين، مشددًا على أننا فى ظروف استثنائية وخاصة جدا، ولكن لا بد أن نولى مرضى الإدمان أهمية قصوى.وأشار إلى أن الصندوق يحاول توفير خدمات العلاج على قدر المستطاع، موضحا أنه لا بد من وجود متابعة تحول رقمى لمرضى الإدمان بشكل مستمر.وتابع: "بدأنا بتقديم خدمات العلاج فى العيادات الخارجية مع المحافظة على عمليات التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات"، لافتا إلى أن هناك 45 ألف مريض إدمان تقدموا للعلاج خلال 5 أشهر.