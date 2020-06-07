استمرار حملات التطهير بشوارع ومنشآت أسيوط (صور)

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات التطهير والنظافة بجميع قرى ومراكز محافظة أسيوط لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة خاصة خلال الفترة المسائية أثناء ساعات الحظر.يأتي هذا ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم ورفع المخلفات والقمامة بالمراكز والأحياء بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخاصة خلال فترة الحظر لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية وغير الحكومية والخاصة بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات خاصة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين.