«الزراعة»: تصدير 3.2 مليون طن خضر وفاكهة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعين تشديد الإجراءات على الصادرات الزراعية المصرية وفحصها والتي يتم تصديرها للخارج لضمان سلامتها وجودتها لفتح أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق الحالية.وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 ملايين و226 ألفا و150 طنا، حتى 2 من الشهر الجارى، وجارى الشحن، متوقعا أن تزيد صادرات مصر خلال عام 2020 إلى 5.5 مليون طن، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".