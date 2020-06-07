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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة كفر الشيخ» تخصص خط طوارئ بشأن كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:40 م
الدكتورة سوسن سلام،
الدكتورة سوسن سلام،
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم تخصيص رقم للطوارئ وهو ٠٦٢٣٤٤٤٧٢٧ للرد على جميع استفسارات المواطنين بالمحافظة بشأن فيروس كورونا وتلقي البلاغات، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى وتقديم خدمة جيدة.

وكذلك توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها، مشددة على أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات والتنسيق مع الأطقم الطبية لاستيعاب جميع الحالات التى تستدعى حالتها الدخول إلى المستشفيات والعلاج بها، وأكد على مدير الرعاية الأساسية متابعة المرضى الخاضعين للحجر المنزلي كلًا تبعًا للإدارة التابع لها وتوزيع الأدوية عليهم ومتابعة حالاتهم أولًا بأول لحين الشفاء.

وكانت محافظة كفر الشيخ، سجلت 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن الإصابات الـ23 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب من مركز بيلا داخل مستشفى العزل ببلطيم، مناشدًا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

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