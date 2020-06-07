رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحة»: استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات و«PCR»

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:36 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، خلال اجتماع لجنة الصحية بمجلس النواب، إنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل للمعدل الأساسي، مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ تسجيل أول إصابة، مشيرا إلى أنّ معدل التعافي وصل لنحو 25%، كما انخفضت حالات الوفاة من 7% لـ3%.

وأوضح حسان، أنّ 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام دون أعراض يعتبر متعاف وغير معد، دون الحاجة للجوء لتحليل PCR، وبالتالي فهي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وعلى تحليل "PCR".

وعقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اليوم، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبى يسقط مسيرة تركية بمدينة سرت

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«السلع التموينية» تدرس 7 ملايين طلب لإضافة المواليد

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

الصور

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

الأكثر قراءة

«الصحة»: استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات و«PCR»

«السلع التموينية» تدرس 7 ملايين طلب لإضافة المواليد

بدء صرف معاشات يونيو للشريحة الثالثة اليوم

كريم قاسم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

التضامن: 15 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة».. أكبر برنامج دعم في العالم

image description

تسهيل الدعارة في قانون العقوبات (إنفوجراف)

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وتتعهد بـ«منفعة عامة عالمية»

منوعات

لاعب كرة السلة عبد الرحمن عابد: أتمنى اللعب مع الفريق المصري في الأوليمبياد

سوار إلكتروني لتعقب تحركات لاعبي كرة السلة في ألمانيا

منظومة للذكاء الاصطناعي تستطيع تحديد أسباب غياب التركيز

كمامات مقاومة للحرارة لمواجهة الصيف

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

«في ذكراه».. من الروائي الذي تمنى أن يكون تلميذًا لمحمود مرسي؟

«ناشرون»: الاتجاه للكتاب الإلكتروني مؤقت لأنه ليس بديلًا للورقي

القومي لثقافة الطفل يصدر «حوليات في تاريخ السينما»

«هاشيت أنطوان» تصدر طبعة جديدة للرواية البوليسية «نداء الكوكو»