«الصحة»: استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات و«PCR»

قال الدكتور محمد حسان، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، خلال اجتماع لجنة الصحية بمجلس النواب، إنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل للمعدل الأساسي، مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ تسجيل أول إصابة، مشيرا إلى أنّ معدل التعافي وصل لنحو 25%، كما انخفضت حالات الوفاة من 7% لـ3%.وأوضح حسان، أنّ 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام دون أعراض يعتبر متعاف وغير معد، دون الحاجة للجوء لتحليل PCR، وبالتالي فهي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وعلى تحليل "PCR".وعقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اليوم، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي.